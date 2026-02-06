https://news.day.az/officialchronicle/1814489.html Определены сроки выдачи документа о поощрении инвестиций по стратегическим инвестиционным проектам в Азербайджане - Указ Установлен срок выдачи документа о поощрении инвестиций по стратегическим инвестиционным проектам в Азербайджане. Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Установлен срок выдачи документа о поощрении инвестиций по стратегическим инвестиционным проектам в Азербайджане.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, документ о поощрении инвестиций будет выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые представят стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определенным Президентом Азербайджанской Республики, сроком на 6 лет, начиная с 1 января 2023 года.
Министерство экономики должно решить вопросы, вытекающие из этого указа.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
