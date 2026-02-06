Определены сроки выдачи документа о поощрении инвестиций по стратегическим инвестиционным проектам в Азербайджане

Установлен срок выдачи документа о поощрении инвестиций по стратегическим инвестиционным проектам в Азербайджане.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, документ о поощрении инвестиций будет выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые представят стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определенным Президентом Азербайджанской Республики, сроком на 6 лет, начиная с 1 января 2023 года.

Министерство экономики должно решить вопросы, вытекающие из этого указа.

