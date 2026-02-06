Оружие США на Ближнем Востоке подсчитали

У Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке есть более 450 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что ракеты размещены на военных кораблях и могут быть применены в случае, если президент США Дональд Трамп одобрит военную операцию против Тегерана.

Кроме того, по данным двух представителя администрации США, на Ближнем Востоке также находится порядка десяти военных кораблей США, авиационные эскадрильи, а также истребители F-15 и F-35.