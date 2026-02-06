Тегеран в ходе переговоров между высокопоставленными представителями США и Ирана, состоявшихся в пятницу, сохранил отказ прекратить обогащение ядерного топлива, однако при этом дал понять, что готов продолжать работу над дипломатическим решением, которое могло бы предотвратить американский удар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Wall Street Journal, министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил своим американским собеседникам, что Тегеран не согласится ни на прекращение обогащения, ни на вынос этого процесса за пределы страны, отвергнув тем самым одно из ключевых требований США.

В то же время Арагчи отметил, что переговоры стали "хорошим началом", а он сам и министр иностранных дел Омана сообщили, что стороны нацелены на проведение новой встречи.

Прямого контакта между делегациями США и Ирана не было. Вместо этого обсуждения проходили поочередно через оманских дипломатов. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, ни одна из сторон существенно не отступила от своих исходных позиций.

Пока остается неясным, какое влияние прошедшие переговоры окажут на более широкие усилия по поиску дипломатического решения иранской ядерной проблемы.

Региональные чиновники и многие аналитики изначально не возлагали больших надежд на эти переговоры, учитывая нежелание Ирана прекращать обогащение урана и настойчивость США, которые настаивают на включении в повестку переговоров иранской программы баллистических ракет, а также поддержки региональных вооруженных группировок.

Некоторые были готовы смириться с неизбежностью удара, а многие считали, что с учетом серьезных расхождений между сторонами наилучшим возможным результатом станет обязательство снизить напряженность и договоренность о новой встрече.

"Это самый опасный момент в двусторонних отношениях за более чем сорок лет, в течение которых я наблюдаю за Ираном", - заявил накануне переговоров Алан Айр, бывший высокопоставленный американский дипломат и переговорщик по ядерным вопросам с Ираном. По его словам, "возможные негативные последствия ошибочного шага соразмерно велики".

В переговорах приняли участие специальный посланник США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также Аббас Арагчи.

В состав американской делегации также вошел адмирал Брэд Купер, командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке, сообщил один из американских чиновников. Хотя участие представителей военного ведомства в дипломатических переговорах высокого уровня не является обычной практикой, Трамп в период своего президентства уже направлял высокопоставленных военных на подобные переговоры.

Эта встреча стала первой между США и Ираном после 12-дневной войны в июне. Этот конфликт, начатый Израилем, завершился американским авиаударом по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры. В настоящее время США вновь сосредоточили авиационные и военно-морские силы вблизи Ирана и угрожают нанесением удара из-за его ядерной программы.

Президент Дональд Трамп хочет выяснить, возможно ли заключить сделку за столом переговоров, заявила поздно вечером в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. При этом она предупредила, что у Трампа есть множество вариантов, помимо дипломатии.

Соединенные Штаты добиваются того, чтобы Тегеран прекратил обогащение урана, ограничил свою программу баллистических ракет и отказался от поддержки региональных прокси-структур. Иран же заявил, что готов обсуждать исключительно вопросы, связанные с ядерной программой.

Геополитический аналитик вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра еще до начала переговоров отмечал, что, хотя Трамп, по всей видимости, искренне заинтересован в достижении сделки, разрыв позиций между США и Ираном остается слишком большим, чтобы можно было избежать конфликта.

Иран возвращается за стол переговоров, находясь в ослабленном положении. Его оборудование для обогащения урана было либо уничтожено ударами США и Израиля в июне прошлого года, либо оказалось погребенным под тоннами обломков. Протесты в начале этого года стали самым серьезным вызовом для режима за полвека его существования и были подавлены с применением жестокой силы, в результате чего погибли тысячи человек. Экономика страны находится в тяжелом состоянии, национальная валюта обрушивается до новых минимумов на фоне угрозы нового конфликта.

Тем не менее, высшее руководство Ирана занимает жесткую позицию, не демонстрируя готовности идти на компромисс по ключевому вопросу прекращения обогащения урана и угрожая развязыванием региональной войны в случае атаки со стороны США.

США также придерживаются жесткой линии, заявив поздно вечером в четверг, что хотят, чтобы иранская ядерная программа была ликвидирована навсегда.

В среду поздно вечером госсекретарь Марко Рубио настаивал на том, что переговоры должны охватывать иранские баллистические ракеты, поддержку региональных союзников в лице таких группировок, как "Хезболла" и ХАМАС, а также вопросы прав человека.

Даже вопросы времени, места и формата переговоров в какой-то момент превратились в отдельную драму.

Во вторник Иран запустил беспилотник в направлении американского авианосца и направил катера для преследования нефтяного танкера под флагом США, что вызвало предположения о возможной отмене встречи.

Иранские официальные лица также выразили недовольство первоначально согласованным местом проведения переговоров - Турцией - и их форматом, предполагавшим региональную встречу для обсуждения не только ядерной программы, но и ракет и поддержки вооруженных группировок.

Компромисс был найден в виде проведения встречи в Омане.

"Вся эта суета вокруг процедурных вопросов показывает, насколько сложно будет преодолеть разногласия по существу", - заявил перед переговорами Али Ваэз, директор иранского проекта Международной кризисной группы.