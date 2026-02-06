Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь по улицам Милана

Шведский футболист Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь в Милане. Фанаты восхитились его внешностью в многочисленных комментариях на платформе TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

44-летний спортсмен, который на данный момент занимает должность в структуре итальянского клуба "Милан", принял участие в эстафете олимпийского огня. Он пронес факел по улицам Милана. "Когда пламя встречается с легендой", - гласит подпись к видео в соцсети.

Комментаторы обсудили внешний вид Ибрагимовича под размещенными кадрами. "Чувствую ауру через экран", "Вау!", "Лучший", "Легендарный", "Красавец!" - высказывались поклонники.