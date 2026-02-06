Арагчи назвал переговоры с США «хорошим стартом»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал прошедшие в столице Оман Маскате переговоры с делегацией США "хорошим стартом".

"Мы обменялись мнениями, что является очень важным. Были приняты во внимание наши опасения, интересы и права иранского народа. Встреча прошла в очень хорошей атмосфере, и были услышаны мнения противоположной стороны",- сказал министр, передает Day.Az.

По его словам, по итогам переговоров в Омане стороны договорились о продолжении контактов по ядерной программе.

Аракчи напомнил, что в июне 2025 года, во время переговоров США, Иран подвергся нападению со стороны Израиля, а затем и Соединенных Штатов. "Прежде всего, мы должны преодолеть это недоверие и установить рамки для переговоров",-отметил он.