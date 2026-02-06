https://news.day.az/officialchronicle/1814506.html Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления Госагентства автомобильных дорог Салех Аршад оглы Мамедов освобождён от должности председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Новость обновляется
Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления Госагентства автомобильных дорог
Салех Аршад оглы Мамедов освобождён от должности председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре