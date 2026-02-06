Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления Госагентства автомобильных дорог

Салех Аршад оглы Мамедов освобождён от должности председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

