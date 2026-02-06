Новый председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

Как сообщалось ранее, Вусал Закир оглу Насирли назначен председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Day.Az представляет досье нового председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог.

Вусал Насирли родился в 1978 году в городе Имишли. В 2002 году окончил факультет административного управления Университета "Кавказ", получив степень бакалавра и магистра в области государственного и муниципального управления. В 2001-2009 годах работал на различных руководящих должностях в частном секторе, в 2009-2013 годах был заместителем директора проекта "Единое управление твердыми отходами" в министерстве экономического развития, а в 2013-2018 годах - заместителем директора отдела сотрудничества с международными организациями в министерстве экономики.

До нынешнего назначения работал заместителем министра труда и социальной защиты населения. Является членом партии "Ени Азербайджан".

 

Женат, двое детей.