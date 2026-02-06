https://news.day.az/world/1814520.html США расширили санкции против лиц, торгующих иранской нефтью США ввели санкции в отношении торговли иранской нефтью. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Государственном департаменте США. Санкции распространяются на 15 организаций и 14 судов так называемого "теневого флота", связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией
США расширили санкции против лиц, торгующих иранской нефтью
США ввели санкции в отношении торговли иранской нефтью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Государственном департаменте США.
Санкции распространяются на 15 организаций и 14 судов так называемого "теневого флота", связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре