США расширили санкции против лиц, торгующих иранской нефтью

США ввели санкции в отношении торговли иранской нефтью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Государственном департаменте США.

Санкции распространяются на 15 организаций и 14 судов так называемого "теневого флота", связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией