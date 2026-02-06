Азербайджан - ответственный партнер: это знают в Турции, Грузии, Украине

Автор: Акпер Гасанов

Третья годовщина разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года в братской Турции вновь возвращает нас к одной из самых трагических страниц новейшей истории региона. Тогда в провинции Кахраманмараш и ряде соседних регионов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, унесшие жизни более 53 тысяч человек и ставшие, по определению турецких властей, "катастрофой века". Это была трагедия национального масштаба - и одновременно испытание для международной солидарности.

Для Азербайджана вопрос о том, быть ли рядом с Турцией в этот момент, не стоял в принципе. С первых часов после катастрофы государство и народ Азербайджана восприняли случившееся как собственную боль - так, как это и диктует философия "Одна нация, два государства". Об этом вновь напомнило заявление Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X в третью годовщину трагедии. В нем подчеркивается, что Азербайджан с чувством глубокой печали чтит светлую память жертв землетрясения и неизменно находится рядом с братским турецким народом, разделяя эту боль как свою собственную.

Реакция Азербайджана на трагедию в Турции была не декларативной, а немедленной и практической. Турецкий лидер особо подчеркивал, что азербайджанские самолеты с гуманитарной помощью и спасателями прибыли одними из первых - в тот момент, когда счет шел не на дни, а на часы. В зону бедствия были направлены сотни азербайджанских спасателей, врачей и волонтеров, мобильные госпитали, спецтехника, медикаменты, палатки, генераторы и продовольствие.

Азербайджанские специалисты участвовали в поисково-спасательных работах, извлекая людей из-под завалов и оказывая экстренную медицинскую помощь пострадавшим. По оценкам турецкой стороны, вклад Азербайджана стал одним из наиболее масштабных среди всех государств, пришедших на помощь Турции после землетрясения.

Отдельного внимания заслуживает участие Азербайджана в восстановительных и строительных работах в провинции Кахраманмараш. Речь идет не только о гуманитарной помощи в первые недели после катастрофы, но и о долгосрочном вкладе в возвращение людей к нормальной жизни. В Кахраманмараше был заложен и реализован масштабный проект - так называемый "Азербайджанский квартал". Это современный жилой массив, построенный с учетом повышенных сейсмических требований, включающий многоквартирные дома, социальную инфраструктуру, благоустроенные общественные пространства, школы и объекты бытового назначения.

Сегодня "Азербайджанский квартал" - это не временное жилье, а полноценная городская среда, где семьи, потерявшие дома, начинают новую жизнь. Он стал наглядным символом того, что азербайджанская помощь Турции не ограничивается жестами сочувствия, а воплощается в конкретных, долговечных результатах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в своем послании Президенту Турции подчеркнул, что участие нашей страны в восстановительных работах является прямым выражением союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами. По его словам, азербайджано-турецкое единство служит не только процветанию двух народов, но и укреплению региональной стабильности и безопасности.

Но землетрясение 2023 года - не первый и не единственный пример того, как Азербайджан протягивает руку помощи Турции. В предыдущие годы Баку неоднократно направлял в Турцию авиацию, пожарные расчеты и технику для борьбы с масштабными лесными пожарами. Именно тогда прозвучала ставшая широко известной фраза Президента Турции Эрдогана о том, что он даже не успел попросить Азербайджан о помощи - азербайджанские самолеты уже были в пути. Эта деталь говорит больше любых дипломатических заявлений: речь идет не о формальных союзнических обязательствах, а о глубоко укорененной практике взаимной поддержки.

Важно подчеркнуть, что готовность Азербайджана помогать не ограничивается только братской Турцией. В разные годы Баку демонстрировал ту же логику ответственности и в отношении других стран региона и за его пределами. Хрестоматийным примером стала Грузия, когда в период энергетического кризиса и политического давления со стороны России Азербайджан начал поставки природного газа, фактически предотвратив гуманитарный и социально-экономический коллапс у соседей. Эти шаги были предприняты в момент, когда Москва пыталась использовать энергетику как инструмент шантажа.

Отдельной строкой стоит регулярная гуманитарная помощь Украине. Азербайджан системно направляет Украине медикаменты, оборудование, электрогенераторы, помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и поддержки гражданского населения. По объемам этой помощи Азербайджан является лидером среди стран бывшего СССР (за исключением государств Балтии), что признается и в Киеве, и в международных гуманитарных структурах.

Все эти примеры складываются в целостную картину. Азербайджан последовательно формирует репутацию государства, которое не остается в стороне, когда другие сталкиваются с бедой - будь то стихийное бедствие, энергетический кризис или гуманитарная катастрофа, вызванная войной. Так что третья годовщина землетрясения в Турции - это не только день скорби и памяти. Это также повод напомнить о том, что солидарность, выраженная в конкретных действиях, остается одной из наиболее уважаемых и общеизвестных особенностей азербайджанской внешней политики. И именно эта готовность прийти на помощь - быстро, без ожидания благодарности - вызывает глубокое уважение к Азербайджану далеко за пределами региона.