Дело Эпштейна: в доме экс-посла Великобритании в США прошли обыски

Полиция провела обыски в двух домах бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона в рамках расследования обвинений в передаче конфиденциальной правительственной информации американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в лондонской полиции.

Обыски проводятся по двум адресам - один в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, другой в лондонском районе Камден.

"Обыски связаны с продолжающимся расследованием по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны 72-летнего мужчины. Он не был задержан", - сообщили в полиции.