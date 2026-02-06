https://news.day.az/world/1814521.html Дело Эпштейна: в доме экс-посла Великобритании в США прошли обыски Полиция провела обыски в двух домах бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона в рамках расследования обвинений в передаче конфиденциальной правительственной информации американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в лондонской полиции.
Обыски проводятся по двум адресам - один в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, другой в лондонском районе Камден.
"Обыски связаны с продолжающимся расследованием по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны 72-летнего мужчины. Он не был задержан", - сообщили в полиции.
