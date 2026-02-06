Эти граждане будут обеспечены новыми квартирами

Лица с инвалидностью и семьи шехидов остаются в центре особого внимания как одна из приоритетных категорий государственной социальной политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Iqtisadiyyat.az, в рамках продолжения реализуемых в этом направлении мер в Сабирабадском районе указанным категориям граждан будут предоставлены новые квартиры.

В рамках программы предусмотрено выделение в Сабирабаде 10 трехкомнатных квартир лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения направит на приобретение этих квартир 694,4 тыс. манатов.

Соответствующий договор по данному вопросу уже заключен с Шахином Сардар оглу Гулиевым.