Азербайджанские спортсмены приняли участие в параде открытия Олимпиады-2026

На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр - 2026 состоялся парад спортсменов стран-участниц.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на арену вышли и представители Азербайджана.

Команда нашей страны была представлена под государственным флагом. Азербайджанский триколоар несли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома.

Отметим, что вечером 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и еще в трех итальянских городах, прошла торжественная церемония официального открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля, а Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта.