https://news.day.az/sport/1814533.html Азербайджанские спортсмены приняли участие в параде открытия Олимпиады-2026 - ФОТО - ВИДЕО На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр - 2026 состоялся парад спортсменов стран-участниц. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на арену вышли и представители Азербайджана. Команда нашей страны была представлена под государственным флагом.
Азербайджанские спортсмены приняли участие в параде открытия Олимпиады-2026 - ФОТО - ВИДЕО
На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр - 2026 состоялся парад спортсменов стран-участниц.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на арену вышли и представители Азербайджана.
Команда нашей страны была представлена под государственным флагом. Азербайджанский триколоар несли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома.
Отметим, что вечером 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и еще в трех итальянских городах, прошла торжественная церемония официального открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля, а Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре