Церемония открытия Олимпиады-2026 в Милане

01:08

Вечером 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и еще в трех итальянских городах, прошла торжественная церемония официального открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Как передает Day.Az, соревнования продлятся до 22 февраля.

Торжественная церемония открытия Олимпиады одновременно проходила сразу в четырех городах - Милане, Предаццо (в этой комунне пройдут соревнования по лыжным видам спорта), Ливиньо (здесь будут соревноваться сноубордисты, фристайлисты, горнолыжники и ски-альпинисты) и Кортина-д'Ампеццо (в этом кластере - биатлон, часть горных лыж, керлинг и бобслей/скелетон/сани).

В Милане церемония открытия проходила на 77-тысячном футбольном стадионе "Сан-Сиро". Гостями VIP-трибуны были президент Италии Серджо Маттарелла, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент МОК Кирсти Ковентри.

Красочная церемония открытия Олимпиады началась в 23.00 по бакинскому времени с шоу-программы. Музыкальным гостем церемонии стала американская певица Марайя Кэри. Она исполнила композицию Volare на итальянском языке, а также свою песню Nothing Is Impossible.

Потом на стадионе появились большие олимпийские кольца в золотом цвете. Кольца воссоединились под музыку скрипача Антонио Страдивари, вокруг них запустили фейерверки.

Затем на "Сан-Сиро" почтили память культового дизайнера Джорджо Армани. Он умер в возрасте 91 года прошлой осенью. Представители Италии прошли в деловых костюмах модного дома Джорджо. Отметим, что сборная Италии на домашних Играх выступает в экипировке от бренда Армани.

Через 40 минут после начала шоу стартовал парад стран-участниц. В нем участвовали 92 делегации.

Церемония открытия Игр стала последним крупным событием в истории арены "Сан-Сиро". Вскоре после олимпийского шоу миланскую арену снесут, чтобы построить новый стадион.

За 16 дней соревнований Олимпиады разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта - конькобежный спорт (14), биатлон (11), бобслей (4), фигурное катание (5), лыжные гонки (12), фристайл (15), хоккей (2), горнолыжный спорт (10), санный спорт (5), керлинг (3), скелетон (3), сноуборд (11), шорт-трек (9), прыжки с трамплина (6), лыжное двоеборье (3) и впервые включенный в программу Игр ски-альпинизм (3).

Организаторы решили по максимуму использовали имеющуюся инфраструктуру и рассеяли спорт по всему северу Италии. Большинство ледовых соревнований, за исключением кёрлинга, пройдут в Миланском кластере, а соревнования по санному спорту и снежным видам спорта - в кластерах Кортины-д'Ампеццо, Вальтеллины и Валь-ди-Фьемме.

Каждый чемпион Игр получит медаль из серебра 999-й пробы, покрытую шестью граммами чистого золота. Вице-чемпион возьмёт такую же награду, но без золотого напыления. Бронзовый призёр Олимпиады станет обладателем медали из сплава меди.

Эмблемой ОИ-2026 стал "Логотип будущего", в основе которого - стилизованная цифра 26, как бы нарисованная безотрывно пальцем на запотевшем стекле.

Талисманом Игр была выбрана белая антропоморфная девочка-горностай по имени Тина. Она символизирует музыку, искусство и трансформирующую силу красоты. Талисман Тина подчёркивает одну из главных идей нынешних Игр - экологичность. К турниру практически не строили новых объектов, максимально задействовав уже имеющиеся арены и трассы. У Тины есть младший брат Мило (мальчик-гоностай без одной лапы) - маскот Паралимпийских игр.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр пройдет 22 февраля на исторической арене в Вероне.

00:19

В Италии проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026. Основные мероприятия примет стадион "Сан-Сиро" в Милане.

Как передает Day.Az, на "Сан-Сиро" почтили память культового дизайнера Джорджо Армани − он умер в возрасте 91 года прошлой осенью. Выступает сборная Италии на домашних Играх, естественно, в форме от Armani.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации. Сборная Азербайджана примет участие в параде официальной церемонии открытия под 11-м номером. Флаг Азербайджана на церемонии будут нести горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.