В Пакистане выразили благодарность Азербайджану

"Мы благодарим за солидарность с Пакистаном в этот трудный период. Наша решимость в борьбе с терроризмом остаётся неизменной".

Как сообщает Day.Az, об итом написал заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в своём аккаунте в соцсети X в ответ на соболезнования МИД Азербайджана в связи с терактом, произошедшим в Исламабаде.

Отметим, что сегодня в одной из мечетей столицы Пакистана Исламабада произошёл взрыв. В результате инцидента погибли 31 человек, 169 человек получили ранения.