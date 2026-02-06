Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости начать общеевропейское обсуждение собственного ядерного сдерживания. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Каллас назвала ядерное оружие единственным реальным средством сдерживания, но одновременно отметила серьезные риски, связанные с его распространением. Такое заявление прозвучало в контексте дебатов о безопасности Европы и ее зависимости от ядерных гарантий США.

Ранее Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.