Пострадавший при стрельбе в бакинском лицее преподаватель находится в реанимации

6 февраля 2026 года женщина 1997 года рождения, госпитализированная в Клинический медицинский центр бригадой скорой помощи из лицея "Идрак" Бинагадинского района, успешно перенесла операцию по удалению инородного тела из области шеи.

Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.

"После проведенных диагностических радиологических обследований в области шеи были выявлены множественные инородные тела. Пациентку немедленно направили на хирургическое вмешательство, операция прошла без осложнений.

В настоящее время лечение пациентки продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения, ее состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы для жизни нет", - сказали в TƏBİB.

Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.