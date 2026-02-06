Азербайджан направил протест в МОК в связи с провокацией армянских спортсменов

Национальный Олимпийский комитет Азербайджана (НОК) с обеспокоенностью воспринял использование представляющей Армению парой фигуристов Никиты Рахманина и Карины Акоповой в своей соревновательной программе на XXV зимних Олимпийских играх музыкальный композиции под названием "арцах", содержащей политический и сепаратистский подтекст.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на НОК.

Отмечается, что в Международный Олимпийский комитет (МОК) был направлен официальный протест в связи с данным шагом армянских спортсменов. До сведения представителей МОК было доведено, что выражение "арцах" отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики, которая проводилась Арменией на протяжении многих лет. В этом контексте выбор подобной программы на международном спортивном мероприятии, каковыми являются Олимпийские игры, и которое должно оставаться вне политики, носит откровенно политический и идеологический характер и противоречит олимпийским ценностям.

Подчеркнуто, что в соответствии с основными принципами Олимпийской хартии, на Олимпийских играх не допускается какая-либо политическая, идеологическая или сепаратистская пропаганда. Одной из миссий Международного Олимпийского комитета является сохранение спорта вне политики и противодействие использованию спортсменов и соревнований в политических целях.

Подобные случаи наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и международным спортивным принципам, нарушают принцип нейтралитета Олимпийского движения, а также подрывают атмосферу мира и взаимного доверия в регионе.

Национальный Олимпийский комитет вновь подчеркнул, что Олимпийские игры являются символом мира, дружбы и взаимного уважения между народами, и использование этой платформы в целях политической и сепаратистской пропаганды недопустимо.