В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

На 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в Баку и на Абшероне, а также в Хызы, Гобустане, Шамахе, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Гедабеке и Дашкесане в соответствии с желтым уровнем предупреждения будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az