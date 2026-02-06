https://news.day.az/society/1814453.html В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение На 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что в Баку и на Абшероне, а также в Хызы, Гобустане, Шамахе, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Гедабеке и Дашкесане в соответствии с желтым уровнем предупреждения будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
