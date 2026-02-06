https://news.day.az/world/1814476.html Turkish Airlines запускает рейсы Стамбул-Ереван Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запускает рейсы по маршруту Стамбул-Ереван с марта, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на официальный сайт авиакомпании. Первый рейс по новому маршруту станет доступен с 11 марта. Новость обновляется
Turkish Airlines запускает рейсы Стамбул-Ереван
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запускает рейсы по маршруту Стамбул-Ереван с марта, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на официальный сайт авиакомпании.
Первый рейс по новому маршруту станет доступен с 11 марта.
Напомним, что в заявлении Turkish Airlines, опубликованном на Платформе раскрытия информации для инвесторов (KAP) в сентябре 2025 года было отмечено, что Совет директоров компании принял решение о запуске регулярных рейсов в зависимости от возможностей и рыночных условий в город Тимишоара (Румыния) и столицу Армении - Ереван.
