Азербайджан вручил России ноту протеста

6 февраля 2026 года посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД страны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации МИД.

Согласно информации, послу был выражен решительный протест в связи с заявлением первого заместителя председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена правящей партии "Единая Россия" Константина Затулина от 5 февраля относительно вынесения в Азербайджане приговора в отношении граждан Республики Армения. Послу была вручена соответствующая нота.

Было решительно осуждено то, что К.Затулин на протяжении длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, открыто демонстрирует поддержку сепаратизму, а также пытается исказить судебные решения в отношении граждан Республики Армения, признанных виновными и осужденных за преступления против мира и человечности, а также за военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджанской Республики, и использует неприемлемые выражения.

На встрече российская сторона была призвана принять соответствующие меры для прекращения деструктивной деятельности таких лиц, как К.Затулин, которые пытаются нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отношениям между Азербайджаном и Россией.