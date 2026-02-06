Песков опроверг заявления Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Володимира Зеленского о том, что очередные переговоры по Украине планируется провести в США.

Как сообщает Day.Az, по его словам, таких планов не существует и никаких обсуждений не ведётся.

Песков также добавил, что точная дата следующей встречи пока не определена, однако ожидается, что она состоится в ближайшее время.

Отметим, что президент Украины ранее заявил, что следующая трёхсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, как ожидается, пройдёт в Соединённых Штатах.