Шакальи методы семейки Варданян

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о семейке Варданянов.

Day.Az представляет публикацию:

Сын Рубика Варданяна Давид решил снова попытать счастья для папашки. В преддверии визита Джей Ди Вэнса в регион Варданян-младший дал провокационное и странное интервью католическому изданию. Он призвал Вэнса "освободить из Баку христианских заложников".

"Нельзя держать христианских заложников в тюрьме" - на голубом глазу сказал шакаленок.

Ну, то есть мусульманских, иудейских и буддистских, например держать в тюрьме окей?

Забавно, что Варданяны вспоминают о христианских ценностях исключительно тогда, когда у них одно место горит: что-то до 2023 года ни младший, ни старший шакалы в своих угрозах азербайджанцам христианского смирения не демонстрировали.

То они бойцы, то - смиренные философы, то меценаты, то заложники, то лидеры мнений и филантропы...

Вашей семейке давно пора определиться с образом: либо крестик снимите, либо трусы наденьте уже.

