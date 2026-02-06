Назначен новый председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Вюсал Закир оглу Насирли назначен председателем Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.