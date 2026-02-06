https://news.day.az/officialchronicle/1814507.html Назначен новый председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ Вюсал Закир оглу Насирли назначен председателем Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
