Армия Израиля нанесла удар по складу оружия ХАМАС

Армия Израиля атаковала склад оружия и производственное помещение ХАМАС в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Израильских вооружённых сил. "Силы обороны Израиля нанесли удар по объекту, используемому ХАМАС для производства оружия, а также по складу вооружений организации", - говорится в сообщении