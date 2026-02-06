https://news.day.az/world/1814526.html Армия Израиля нанесла удар по складу оружия ХАМАС Армия Израиля атаковала склад оружия и производственное помещение ХАМАС в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Израильских вооружённых сил. "Силы обороны Израиля нанесли удар по объекту, используемому ХАМАС для производства оружия, а также по складу вооружений организации", - говорится в сообщении
Армия Израиля нанесла удар по складу оружия ХАМАС
Армия Израиля атаковала склад оружия и производственное помещение ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Израильских вооружённых сил.
"Силы обороны Израиля нанесли удар по объекту, используемому ХАМАС для производства оружия, а также по складу вооружений организации", - говорится в сообщении
