Генсек ООН о возобновлении переговоров между США и Ираном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возобновление переговоров между Ираном и США.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы генсека ООН.
"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее возобновление переговоров между Исламской Республикой Иран и США и надеется, что они помогут снизить региональную напряженность и предотвратить новые конфликты", - говорится заявлении.
Также сообщается, что генсек ООН выразил благодарность странам региона за их усилия, направленные на то, чтобы эти переговоры состоялись, а также Оману за проведение этих переговоров.
"Все проблемы могут и должны решаться посредством мирного диалога", - отмечается в заявлении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре