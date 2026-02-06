Генсек ООН о возобновлении переговоров между США и Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возобновление переговоров между Ираном и США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы генсека ООН.

"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее возобновление переговоров между Исламской Республикой Иран и США и надеется, что они помогут снизить региональную напряженность и предотвратить новые конфликты", - говорится заявлении.

Также сообщается, что генсек ООН выразил благодарность странам региона за их усилия, направленные на то, чтобы эти переговоры состоялись, а также Оману за проведение этих переговоров.

"Все проблемы могут и должны решаться посредством мирного диалога", - отмечается в заявлении.