В салон красоты во Франции закинули гранату

Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция ici.

"В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших - 5-летний ребенок.

Пострадавшим была оказана первая помощь.