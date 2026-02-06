https://news.day.az/world/1814525.html В салон красоты во Франции закинули гранату - есть пострадавшие - ВИДЕО Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция ici. "В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.
Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции
Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция ici.
"В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.
Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших - 5-летний ребенок.
Пострадавшим была оказана первая помощь.
