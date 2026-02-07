Глава разведки «Хезболлы» подал в отставку

Глава разведки движения "Хезболла" Вафик Сафа подал в отставку в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на источники портала Janoubia, руководство организации в тот же день приняло его отставку.

По данным портала, уход Сафы связан с реорганизацией специальных подразделений движения, проведённой в январе, в результате которой его полномочия были существенно сокращены.

Сообщается, что временное исполнение его обязанностей возложено на Хусейна Бараду, известного как Хаджи Саджид.