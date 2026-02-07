https://news.day.az/world/1814535.html Глава разведки «Хезболлы» подал в отставку Глава разведки движения "Хезболла" Вафик Сафа подал в отставку в пятницу. Как передает Day.Az со ссылкой на источники портала Janoubia, руководство организации в тот же день приняло его отставку.
Глава разведки «Хезболлы» подал в отставку
Глава разведки движения "Хезболла" Вафик Сафа подал в отставку в пятницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на источники портала Janoubia, руководство организации в тот же день приняло его отставку.
По данным портала, уход Сафы связан с реорганизацией специальных подразделений движения, проведённой в январе, в результате которой его полномочия были существенно сокращены.
Сообщается, что временное исполнение его обязанностей возложено на Хусейна Бараду, известного как Хаджи Саджид.
