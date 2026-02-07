Иран намерен продолжать обогащение урана

Обогащение - наше неотъемлемое право и оно должно продолжаться; даже бомбардировки не смогли уничтожить наши возможности.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

По его словам, Тегеран готов достичь убедительного соглашения по обогащению.

"Ядерный вопрос Исламской республики будет решен только через переговоры. Переговоры с Вашингтоном начались хорошо, но впереди долгий путь для установления доверия между сторонами", - сказал Арагчи.

Кроме того, он отверг любые переговоры по ракетной программе страны, подчеркнув, что "ракеты никогда не подлежат переговорам, так как это вопрос обороны".

Касательно следующего раунда переговоров, министр отметил, что дата пока не назначена, однако обе страны считают, что они должны состояться в ближайшее время.

"Процесс переговоров должен быть свободен от любых угроз или давления, и мы надеемся увидеть такой подход в политике США", - добавил глава МИД Ирана.