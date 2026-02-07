"Реал" заинтересован в полузащитниках ПСЖ и АЗ Алкмаар

Мадридский "Реал" планирует усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пишет ESPN.

По информации источника, в руководстве "сливочных" считают, что команде не хватает креативности в полузащите после ухода Тони Крооса и Луки Модрича. Главным кандидатом в шорт-листе остается полузащитник "ПСЖ" Витинья, однако его трансфер грядущим летом оценивается как крайне сложный.

Также в "Реале" обсуждалась кандидатура еще одного игрока парижского клуба - Фабиан Руис. Третьим вариантом является молодой хавбек АЗ Алкмаар Кес Смит.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Витиньи оценивается в 110 млн евро, Фабиана Руиса - в 40 млн евро, а Кеса Смита - в 22 млн евро.