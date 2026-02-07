В "Манчестер Сити" готовится масштабная перестройка состава

В "Манчестер Сити" готовятся серьезные кадровые изменения по итогам сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пишет The Touchline.

По информации источника, руководство клуба намерено продолжить курс на омоложение состава, взятый еще в прошлом году. Ожидается, что масштабная перестройка пройдет независимо от того, сохранит ли свой пост главный тренер Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что летом команду с высокой вероятностью могут покинуть Бернарду Силва и Джон Стоунс, чьи контракты подходят к завершению. Также "горожане" готовы рассмотреть предложения по Матео Ковачичу и Натану Аке. В числе возможных кандидатов на уход называется и молодой вингер Савио.

Кроме того, в "Манчестер Сити" рассчитывают, что миланский "Интер" воспользуется правом выкупа защитника Мануэля Аканджи, который в настоящее время выступает за итальянский клуб на правах аренды.