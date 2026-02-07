https://news.day.az/society/1814548.html В Баку мужчина отравился угарным газом В Баку мужчина умер от отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл вчера в Насиминском районе. Анар Дадашев скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своей квартиры. По факту проводится расследование.
