Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянское лобби США, похоже, начало соображать, что иметь дело с демократами - пустая трата денег, и решило прибегнуть к услугам республиканцев. Конечно, не каждый представитель красной партии будет идти против американских интересов, которые в первую очередь важны для президента Дональда Трампа, но, к сожалению, всегда найдется тот, кто готов. И готовым на этот раз оказался конгрессмен Гас Биллиракис.

Выступая недавно в Капитолии, этот фрукт заявил следующее:

"Мы стали свидетелями насильственного перемещения более 120 000 этнических армянских христиан. Азербайджан уничтожает культуру и это оскорбление истории. Мы должны требовать защиты древних монастырей и исторических достопримечательностей, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения. Поэтому мы должны, должны предотвратить это. Это происходит, друзья, но мы должны активизировать свои действия".

Во-первых, стоит обратить внимание на одну деталь - то этих "насильственно перемещенных" 100 тысяч, то 120 тысяч, а иногда и 140, даже 150...Точное число никто до сих пор называть не может. И не будет называть, ибо оно сфабриковано. Откуда сфабрикованным данным быть точными?

Во-вторых, понятно, откуда "растут ноги" у Биллиракиса - будучи греком по происхождению, его легко было подкупить, традиционно ведь греческие политики любят поддерживать армянство, особенно когда вопрос стоит против Турции и ее союзников. Вот господин Биллиракис и решил, что может "вклиниться" в вопрос, абсолютно при этом не учитывая то, что армян никто не выгонял - они ушли сами, добровольно. То, что Баку предложил им остаться, то, что нет в Карабахе никакого "армянского наследия" он тоже не скажет. Но вот, что интересно - зачем ты идешь против своей страны, своей партии, своего президента?

Благодаря Трампу, напомним, Азербайджан и Армения в августе прошлого года парафировали мирное соглашение, продвинули вперед вопрос об открытии проекта TRIPP. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях посетит регион, чтобы оказать дополнительную поддержку. И на этом фоне появляется Биллиракис, который пытается утверждать, что будут предприняты некие действия против нашей страны. Ну-ну.

Проблема Биллиракиса в том, что он сознательно встает поперек линии собственного президента. Дональд Трамп выстраивает прагматичную внешнюю политику, где приоритет - стабильность, экономические проекты и прекращение затяжных конфликтов. Южный Кавказ в этой логике регион, который должен быть выведен из состояния постоянной войны и встроен в новые транспортные и энергетические цепочки.

Биллиракис действует ровно наоборот. Он вытаскивает из пыльного шкафа заезженные армянские тезисы, апеллирует к религиозным эмоциям, раздувает цифры и говорит языком давления. Это обслуживание интересов лоббистской группы, которая десятилетиями паразитирует в США, покупая конгрессменов.

Именно в этом и заключается предательство. Ради лоббистских денег и якобы "солидарности" он готов играть против линии Белого дома, против интересов собственной партии и против политики президента, которого сам же формально должен поддерживать. Трампу стоило бы избавиться от таких лиц в своих рядах.