Трамп оценил переговоры с Ираном как «очень хорошие»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели с Ираном "очень хорошие переговоры" и Тегеран очень хочет заключить сделку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы также провели очень хорошие переговоры по Ирану. Похоже, Иран очень сильно хочет заключить сделку", - заявил Трамп журналистам.

Он в очередной раз повторил, что к Ирану стягиваются значительные силы.

"У нас большая армада, и наш большой флот направляется в этом направлении, и он будет там очень скоро. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - добавил президент США.

6 февраля в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.