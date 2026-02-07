США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

Китай провел тайное ядерное испытание в 2020 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно, пишет Reuters.

По его словам, власти Соединенных Штатов располагают данными о том, что КНР проводил ядерные взрывные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. Одно из таких испытаний прошло 22 июня 2020 года, заявил замгоссекретаря.

ДиНанно добавил, что китайские военные пытались скрыть испытания, в том числе с помощью технологий, которые снижают эффективность сейсмического контроля.

