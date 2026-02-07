Трамп вводит дополнительные пошлины для стран, торгующих с Ираном

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому США могут ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Белый дом.

Согласно документу, "дополнительные адвалорные (пропорциональные стоимости товара - прим. ТАСС) пошлины, к примеру, в размере 25%, могут взиматься с импортируемых в США товаров, произведенных в любой стране, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает товары или услуги из Ирана". Эти меры вступают в силу 7 февраля.

В документе отмечается, что вашингтонская администрация считает нужным продлить режим чрезвычайного положения, который был формально введен в США ранее в качестве обоснования других экономических мер против Ирана. В указе утверждается, что курс Ирана "продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу" для США.