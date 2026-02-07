Одна из платных функций Telegram стала бесплатной

Публикация сторис в Telegram теперь доступна всем пользователям, в том числе без платной подписки Premium.

Как передает Day.Az, с момента своего появления в 2023 году эта опция была доступна исключительно владельцам платной подписки.

Сторис в Telegram - это временные посты, доступные для просмотра от 6 часов до двух суток, после чего они исчезают.