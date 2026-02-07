https://news.day.az/hitech/1814538.html Одна из платных функций Telegram стала бесплатной Публикация сторис в Telegram теперь доступна всем пользователям, в том числе без платной подписки Premium. Как передает Day.Az, с момента своего появления в 2023 году эта опция была доступна исключительно владельцам платной подписки.
Сторис в Telegram - это временные посты, доступные для просмотра от 6 часов до двух суток, после чего они исчезают.
