Сепаратисты и лобби объединяются против мира на Южном Кавказе - куда смотрит Ереван?

Автор: Лейла Таривердиева

Армянофилия - это болезнь и одновременно бизнес. Никто не запрещает любить Армению, армян и армянскую культуру. Но очень часто эта "любовь" у не имеющих никакого отношения к Армении и к региону вообще и ничего не знающих о нем деятелей переходит границы приличий. Армянофилия почти всегда рождается из исламофобии и тюркофобии. Членам европейских парламентов бывает трудно найти Армению на карте, но они рьяно защищают армянские интересы только потому, что ненавидят Азербайджан, в географии которого, кстати, тоже слабо разбираются.

Армянское лобби всегда держалось на этой ненависти, а еще больше - на твердой валюте. Богатая диаспора в прежние времена скупала лоббистов пачками. Накупила целый шкаф этого барахла, но это не помогло армянству решить свои задачи. Диаспора выкинула на ветер миллиарды. Хотя, откуда нам знать - может быть, просто потрепать азербайджанской стороне нервы это и было главной целью лоббинга и всех затрат.

Есть примечательная разница между американскими и европейскими лоббистами армянства. Американским было запрещено переходить красные линии - очень редко кто из них будучи на должности посещал оккупированные территории, в то время как европейцы постоянно засвечивались в Ханкенди. Это, наверное, от того, что в Европе больше "демократии". А особенно в некоторых странах. И не подумайте, что это только Франция. Швейцария на этой неделе переплюнула политические антирекорды французов.

Члены Национального совета Швейцарии Эрих Фонтобель и Стефан Мюллер Альтемат, президент правозащитной организации "Христианская солидарность Интернешнл" (CSI) и другие бездельники посетили Армению. В этой стране CSI вроде как проводила какое-то исследование на предмет религиозных свобод и прав человека. Что там исследовано, журналистам не интересно. Армянские СМИ пишут в основном о ереванских похождениях делегации. И полбеды, если бы европейские дяденьки пошли по девочкам. Их похождения были еще более пикантными - они пошли по сепаратистам.

Как известно, в Ереване все еще действует "представительство арцаха". Логово карабахских сепаратистов продолжает функционировать, несмотря на идущий между Азербайджаном и Арменией мирный процесс. Это очень негативный факт, и мы ждем, что Никол Пашинян ликвидирует "карабахское движение" не только на словах, но и на деле.

Гости из нейтральной Швейцарии посетили "представительство" и встретились с ряжеными. А именно, с "и.о. президента" Ашотом Даниеляном. Встреча прошла в "официальной" обстановке, при "флажке", "гербе" и прочих причиндалах. Обе стороны старательно играли свои роли. Даниелян усердно строил из себя государственного деятеля, а европейцы делали вид, что ему это удается. Говорили о "праве армян на возвращение" и тому подобной ерунде. Фонтобель отчитался перед сепаратистами о своей деятельности в швейцарском парламенте, о повисшей в воздухе резолюции касательно проведения "форума мира" по возвращению добровольно переехавших в Армению армян в Карабах. И так далее.

Гости покинули логово сепаратистов не с пустыми руками. Фонтобелю была вручена потешная медаль, а остальным двум - благодарственные письма. О прочих разновидностях армянской благодарности не сообщается, но понятно, что без них не обошлось.

Накануне этой встречи состоялась пресс-конференция, на которой Фонтобель заявил, что "страница Нагорного Карабаха не закрыта", возвращение туда армян "должно стать неотъемлемой частью устойчивого мира", а сам он и его подельники будут стараться сделать для этого все, что в их силах.

А что, собственно, в силах лобби? Они уже два года обещают диаспоре, что "сделают все, что в их силах". И уже заметно, что силенок для решения таких вопросов у них маловато.

Напомним, что 19 сентября 2024 года Эрих Фонтобель вместе с 15 другими депутатами направил письменный запрос представителям исполнительной власти страны относительно вопроса возвращения армян в Карабах и "восстановления их прав". От властей страны были затребованы ответы на следующие вопросы: признает ли Швейцария право армян Карабаха на возвращение и "реализацию там своего права на самоопределение" и намерена ли швейцарская делегация поднять эти вопросы на COP29.

16 октября стало известно, что комитет по внешним связям Федерального собрания Швейцарии призвал правительство страны организовать международную мирную конференцию по уже не существующему карабахскому конфликту. Целью гипотетической конференции было обозначено "содействие диалогу между представителями Азербайджана и армянами Карабаха относительно безопасного и коллективного возвращения армянского населения под наблюдением или присутствием международных субъектов". Бредовая идея была одобрена обеими палатами парламента и обязала его провести конференцию, "независимо от своей воли и позиции". Затею остановил МИД Швейцарии, заявивший, что Армения и Азербайджан должны сами разрешить свои разногласия. Кроме того, Баку однозначно не примет участия в этой конференции, и она не будет иметь никакого смысла.

Но лобби не сдается. За полученные гонорары нужно отчитываться. На пресс-конференции в Ереване Фонтобель заявил, что так называемая "швейцарская мирная комиссия по Нагорному Карабаху" продолжает работать и будет работать до тех пор, пока вопрос возвращения армян не решится. То есть дал понять, что диаспоре придется долго раскошеливаться, ведь тема закрыта, причем в том числе и Ереваном, и открывать ее Баку не позволит.

Эта платформа была создана в мае прошлого года в Берне с участием 19 лоббистов с целью, как писали армянские СМИ, "содействия выполнению решения Совета кантонов (верхней палаты парламента) от 18 марта, которое носит обязательный характер для правительства Швейцарии". Диаспора и лобби хотят втянуть Швейцарию в дипломатические проблемы с Азербайджаном. В правительстве это понимают, поэтому не спешат подчиняться парламенту. Для сопредседателей платформы Фонтобеля и Альтерматта это даже хорошо - чем дольше будет тянуться дело, тем больше они заработают. Усердствуют они не только в парламенте. В сентябре прошлого года Эрих Фонтобель и другой лоббист - Николя Вальдер приняли участие в мероприятии на тему возвращения армян, организованному CSI в Женеве одновременно с сессией Совета ООН по правам человека. Это позволило армянству трезвонить об обсуждении в ООН этого вопроса, хотя это было не так.

Правительство Армении не настолько уверенно в себе, чтобы запрещать вредоносным лоббистам посещать страну из-за их провокационной деятельности в интересах не государства Армения, а бесформенного армянства. Какой-то Фонтобель считает карабахский вопрос открытым, в то время, как Азербайджан и Армения объявили эту тему закрытой навсегда. Это откровенное вредительство. Но если Пашинян не может нейтрализовать фонтобелей, у него под рукой есть возможность нейтрализовать сепаратистскую тусовку в своей собственной стране. И ему следует поторопиться с этим.