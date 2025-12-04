Сепаратистское «подполье» в Армении и перспективы мира

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник в Ереване началось рассмотрение иска сепаратиста Самвела Шахраманяна против министерства образования Армении и автора учебника по истории для 9-го класса Нжде Овсепяна.

Наверняка, каждый, прочитав новость, задастся вопросом, почему сепаратист вздумал судиться с Минобразования и учебником. Ответ на него может удивить - настолько он неожиданен. Причиной иска стало указание в учебнике истории факта подписания Шахраманяном в бытность его главой сепаратистского режима указа о прекращении существования так называемой "НКР". То есть сепаратист судится с ведомством и автором учебника за то, что они не стали скрывать того, что он действительно сделал.

Армянская логика, особенно логика националистов и сепаратистов, очень витиевата и запутана. Она строится на изворотливости преступников, пытающихся выдать ложь за правду. И эти манипуляции настолько откровенны, что аудитория начинает принимать их за чистую монету. Аудитория думает, как говорилось в известной комедии, "ну, не может же он каждую минуту врать". Ну не может человек так откровенно обманывать соплеменников. Значит, он говорит правду?

Шахраманян прибег к тому же методу убеждения общества, какой использовали все адепты армянского нацизма и сепаратизма до него. Он стал отрицать очевидное.

Перед началом заседания сепаратист объявил собравшимся журналистам, что "пришел в ожидании справедливости". Судя по сообщениям СМИ, "справедливость" не состоялась.

В учебнике истории Армении для 9-го класса указано, что "президент подписал указ о роспуске ""Нагорно-Карабахской Республики"". По словам адвоката "президента" Романа Ерицяна, истец требует запретить преподавание в школах Армении нескольких разделов данного учебника, подмывающих его репутацию. Шахраманян утверждает в иске, что не подписывал указа, а лишь сделал заявление о роспуске. И намерения у него были самые священные - спасти сепаратистскую массу от "резни".

Ну, зачем же так романтизировать. Шахраманян спасал не армян, а свою шкуру. Армянам Карабаха ничего не грозило, а вот его без подписания такого указа из Карабаха бы не выпустили. Азербайджанская сторона никогда не считала сепаратистский режим легитимным, а его "указы" имеющими юридическую силу. Для Баку ни одна бумажка, подписанная "президентом", "госминистром", "спикером" и прочими представителями режима, никогда не имела никакого значения. Никем не признанное образование играло в эти игры само с собой, создавало видимость институализации, не имевшей никакой юридической силы. Так называемый указ о роспуске самопровозглашенного образования был нужен, чтобы те, кто верили, что жили в "независимом государстве", поняли, что занавес закрылся. То, что происходит на театральной сцене, тоже просто игра, но у спектакля всегда есть конец и финальный поклон. Шахраманян совершил его, подписав бумагу о самоликвидации "вековой армянской мечты", и купил тем самым себе свободу.

Единственной ошибкой азербайджанской стороны было то, что сепаратистам дали три месяца до полной самоликвидации. Нужно было определить самороспуск в день подписания бумаги - не с 1 января 2024 года, а с 28 сентября 2023 года. Армяне еще раз доказали, что не ценят гуманного подхода.

В том, что последний глава карабахского режима действительно подписал такую бумагу, не может быть сомнений. Сейчас он утверждает, что просто сделал заявление, что документ не был опубликован и так далее. Тогда к чему все оправдания? За два года он неоднократно убеждал аудиторию, что подписал документ ради "спасения" армян. Никаких разговоров о заявлении не было, речь шла именно о подписании так называемого указа. "Заявление" появилось позднее, видимо, по подсказке адвокатов.

Оказавшись в недосягаемости для Азербайджана, Шахраманян пару недель молчал и прятался, ожидая, что побьют. Но соплеменникам было не до него. Не побили, и сепаратист снова распушил перышки. Находясь в Армении, он успел подписать еще пару "указов". Одним из них он отменил роспуск самопровозглашенной "НКР". Эта бумажка имела еще меньший смысл, чем подписанная для сохранения своей шкурки в Ханкенди, но вновь была подписана ради спасения себя любимого. Гнев армян, поддавшихся пропаганде режима и добровольно покинувших Карабах, мог настичь его в любой момент. Армянам обещали, что они выезжают временно и скоро вернутся обратно на французских или российских танках в сопровождении миссий ООН, ОБСЕ и прочих, после чего станут полными хозяевами Карабаха навеки вечные. Когда скорого триумфального возвращения не состоялось, Самвелка стал отказываться от всего, что натворил. Понятно, что на его месте так поступил бы каждый "президент", не желающий отправляться за решетку далеко и надолго, но разве людям объяснишь? Почему офицерам армянской армии можно бежать с поля боя, а "президенту арцаха" нельзя позаботиться о себе?

Шахраманяну очень не повезло оказаться крайним. Не нужно было выигрывать "выборы". Отошел бы в сторону и уступил так рвавшемуся к власти Самвелу Бабаяну. Последнему посчастливилось не стать "последним президентом" и выбраться в Армению после крушения сепаратистского режима, а Шахраманяну пришлось отдуваться. В статусе главаря режима он побыл всего пару недель.

Баку предупреждал сепаратистов не устраивать представления, но они не послушались. Последствия не заставили себя долго ждать.

Адвокат Шахраманяна Роман Ерицян дает Шахраманяну неправильные советы. Он исходит из не имеющих легитимности законов и конституции "арцаха". Эти акты с точки зрения международного права никогда не имели и не имеют никакой юридической силы. Поэтому апеллировать к ним смешно. Адвокат Ерицян указывает журналистам не считать страницу карабахского конфликта закрытой из-за территориальных потерь. "Мы получим свое обратно", - заявляет сепаратист.

Все это говорится и делается сегодня, на фоне мирного процесса между Баку и Ереваном. В Азербайджане внимательно наблюдают за происходящим. И одних официальных заявлений правительства Армении тут не достаточно. Официальный Ереван должен серьезнее отнестись к наличию проблемы армянского сепаратизма, который при поддержке внешних игроков снова старается вернуться в игру.

Справедливости ради надо сказать, что премьер-министр Никол Пашинан неоднократно заявлял, что в Армении не может быть чьего-то "правительства в изгнании". Спикер парламента Ален Симонян высказывался еще более жестко. Ранее он заявлял, что у Республики Армения нет никакого "арцахского вопроса". Армения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входит Карабах. На днях Симонян заявил журналистам, что в Армении не существует никакой карабахской структуры. Никакая структура не может иметь статуса выше НПО. В противном случае соответствующие органы должны заняться этим вопросом, потому что "Республика Армения - это государство, и внутри государства не существует, не может существовать и не признается никакая иная структура".

Слова правильные, но это только слова. Правительству Армении следует всерьез заняться ликвидацией незаконных сепаратистских кружков и подпольных ячеек. Их наличие не только дестабилизирует внутриполитическое поле страны, но и бьет по интересам мира в регионе. Может ли Азербайджан подписать мирный договор с государством, на территории которого действует "правительство" и "парламент" сепаратистов? В статье VIII парафированного 8 августа в Вашингтоне текста мирного договора говорится, что "стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях в пределах своей юрисдикции и будут соблюдать свои соответствующие международные обязательства". Если Ереван собирается начать бороться с сепаратистами только после подписания мира, то это неправильный подход. Сепаратистские деятели баламутят армянское общество, обманутые сепаратистами массы составляют значительную часть оппозиционного электората. Продолжение деятельности Шахраманяна и его банды вредит и суверенитету Армении, так как эти круги поддерживаются из-за рубежа и фактически продвигают в стране инородные интересы. Можно понять страхи Пашиняна в результате таких мер потерять голоса накануне выборов, но агитация, ведущаяся сепаратистским "подпольем", может навредить его интересам гораздо больше.

И все же, Шахраманяну, видимо, придется вновь вспомнить о своей бесценной шкурке, потому что им заинтересовались органы. Сразу после заседания суда и бурного общения с журналистами "президента" вызвали в Следственный комитет на допрос по делу Баграта Галстаняна...