Новая функция в Android позволит помечать срочные телефонные звонки

Компания Google начала тестирование в приложении Phone by Google ("Вызовы") функции, которая позволит помечать исходящие звонки как срочные. Новая опция, названная Call Reason ("Причина звонка"), призвана решить проблему игнорирования важных вызовов из-за отсутствия контекста. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи смогут активировать специальный переключатель перед звонком сохраненному контакту, и на экране входящего вызова у получателя будет отображаться пометка "Срочно". Даже если вызов пропущен, этот индикатор сохранится в истории звонков, сигнализируя о необходимости скорейшего ответа. Пока функция работает только для контактов из адресной книги, что ограничивает возможность злоупотреблений со стороны спамеров.

Call Reason - не единственное нововведение, которое разрабатывает Google. До этого в APK-файлах приложения "Вызовы" были обнаружены упоминания более расширенной системы Expressive Calling ("Выразительный звонок"), включающей анимации и эмодзи, которые может видеть принимающий звонок пользователь.

Информация о сроках полноценного релиза функций Call Reason и Expressive Calling не раскрывается.