НАТО официально ликвидировало Совет c Россией

"Совет Россия-НАТО" больше не существует.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО.

По его словам, генеральный секретарь альянса Марк Рютте официально объявил на заседании о полном прекращении деятельности совета.

Министр отметил, что совет был создан в период, когда считалось возможным формировать безопасность Европы совместно с Россией, однако нынешняя реальность показывает обратное:

"Сегодня безопасность Европы строится против России".

Отметим, что "Совет Россия-НАТО" был учреждён в мае 2002 года в Италии. В рамках механизма формата "29+1" Москва и страны НАТО обсуждали вопросы безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и предотвращения инцидентов на равных условиях. Однако в последние годы совет фактически не функционировал.