Представлена литературно-музыкальная программа к 100-летию Бахтияра Вахабзаде

В Международном центре мугама состоялась литературно-музыкальная программа "Счастлив я с тобой на свете" (Səninlə dünyada bəxtiyaram mən), посвящённая 100-летию выдающегося деятеля культуры, драматурга, литературоведа и общественного деятеля, кавалера государственных премий и орденов, народного поэта Бахтияра Вахабзаде, подготовленная Хором имени Джахангир Джахангиров. Ведущей мероприятия была народная артистка Мехрибан Зеки, и её искусная подача создала для зрителей атмосферу гармонии между музыкой и словом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Коллектив под художественным руководством заслуженного педагога Тараны Юсифовой представил широкий репертуар, объединяющий различные музыкальные жанры - мугам, эстраду, классические произведения композиторов и элементы джаза. Концерт начался с исполнения бессмертной композиции "Азербайджан", написанной на стихи поэта выдающимся композитором Эмином Сабитоғлу, а затем продолжился песнями азербайджанских композиторов на слова Бахтияра Вахабзаде, хорошо знакомыми широкой публике.

Особое очарование программе придали выступления старших классов хореографического отделения Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, которые своим танцевальным мастерством усилили художественное воздействие концерта.

Народная артистка Мехрибан Зеки читала отрывки из поэзии Бахтияра Вахабзаде, обогащая художественный контекст вечера. Музыкальные номера, театрализованно представленные на сцене, сочетались с известными стихами поэта, демонстрируя зрителям, что Бахтияр Вахабзаде по праву занимает значительное место в истории азербайджанской литературы.

Музыкальное сопровождение в сопровождении заслуженной артистки Наргиз Алиевой(фортепиано), а также Сахавета Мамедова (тар), Юсифа Рустамова (нагара), Ройала Гейдарли (саз), Гусейна Алекберли (балабан) и Махира Гулиева (кяманча) придавало душевное очарование вечеру.

Литературно-музыкальная программа, посвящённая 100-летию Бахтияра Вахабзаде, подчеркнула его выдающееся место в азербайджанской литературе, способность поэзии возвышать духовно, а также значимость его философско-поэтического творчества в укреплении гражданского духа нации через музыку и слово.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az