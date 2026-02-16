Белый дом прокомментировал информацию о возможной атаке на Иран

В ответ на сообщения о возможной военной операции США против Ирана Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп рассматривает все возможные сценарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

"Президент Трамп оценивает различные варианты действий в отношении Ирана", - отметила она.

Келли добавила, что Трамп принимает решения, опираясь на мнения экспертов, но в конечном итоге руководствуется интересами страны и обеспечением национальной безопасности.

При этом Пентагон отказался комментировать информацию о подготовке военной атаки.

Ранее администрация США заверила Израиль, что окажет поддержку в случае, если тот решит нанести удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана не приведут к результатам.