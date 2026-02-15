В Нахчыване автомобиль врезался в столб и перевернулся

В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария случилась на улице Азадлыг в городе Нахчыван. Автомобиль марки BAIC-A115 с государственным регистрационным номером 99-UT-369 выехал с проезжей части, врезался в опору освещения и перевернулся.

В результате ДТП пострадали Асим Расим оглу Нагиев и Джейран Абдулла гызы Нагиева. Они были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Нахчыванской Автономной Республиканской больницы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.