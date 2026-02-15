https://news.day.az/society/1816383.html В Нахчыване автомобиль врезался в столб и перевернулся - ФОТО В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария случилась на улице Азадлыг в городе Нахчыван. Автомобиль марки BAIC-A115 с государственным регистрационным номером 99-UT-369 выехал с проезжей части, врезался в опору освещения и перевернулся.
В результате ДТП пострадали Асим Расим оглу Нагиев и Джейран Абдулла гызы Нагиева. Они были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Нахчыванской Автономной Республиканской больницы.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.
