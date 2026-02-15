https://news.day.az/officialchronicle/1816263.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация о встречах, проведенных в рамках Мюнхенской конференции по безопасности - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией о встречах, проведенных главой государства в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Встречи Президента Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.