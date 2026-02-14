Рамиз Мехтиев и созданная им сеть

Автор: Али Гасымов

Современная система международных отношений уже вышла за рамки классических моделей баланса сил. Для оказания влияния на государства одних только танков, экономических санкций и открытых политических ультиматумов уже недостаточно. Одним из главных инструментов XXI века является информация, другим - человеческий фактор. Иностранные спецслужбы, объединяя эти два элемента, формируют в странах, входящих в сферу их интересов, "сети специального влияния". Видеоматериалы и аудиозаписи, обнародованные Службой государственной безопасности в отношении группы лиц, обвиняемых в государственной измене и по другим статьям, содержащие неопровержимые доказательства, показывают, что на постсоветском пространстве, в том числе в Азербайджане, эти механизмы на протяжении многих лет выстраивались системно и целенаправленно.

Суть этой стратегии проста: воздействовать не на государство, а на лиц, занимающих в нем ключевые позиции. В международной практике этот подход известен как "elite capture" - "захват элиты". Для внешних центров силы наиболее эффективным путем является не разрушение государственных институтов, а подчинение своему влиянию тех лиц, которые реально воздействуют на их деятельность. При этом формальный суверенитет государства сохраняется, однако политические решения уже формируются через призму внешних интересов.

Чтобы понять, как работает этот механизм в азербайджанском контексте, достаточно обратить внимание на Рамиза Мехтиева, который много лет контролировал гуманитарную, идеологическую и информационную сферы, а также на сформировавшуюся вокруг него сеть. За время своего пребывания у власти он не только использовал административные ресурсы, но и установил контроль над интеллектуальным пространством. Академические круги и экспертная среда были объединены в единую идеологическую структуру. Высказанные против него позиции либо маргинализировались, либо замалчивались. Это не было случайностью. Главным условием существования сетей спецвлияния является монополизация интеллектуальной и информационной среды. Потому что, когда общество не может получать информацию из альтернативных источников, оно принимает представленные ему нарративы как "объективную реальность". Это создает идеальные условия для формирования общественного мнения в соответствии с интересами внешних сил.

В деятельности таких сетей наблюдается несколько параллельных направлений. Во-первых, продвижение лояльных фигур в государственном аппарате. Во-вторых, формирование в академической и медийной среде кругов, действующих под видом "экспертов", но фактически пропагандирующих внешние интересы. В-третьих, геополитическая манипуляция в информационном пространстве - в отношении западного мира насаждаются сомнения, страх и недоверие, тогда как альтернативные центры силы представляются как "более справедливые" и "более искренние" партнеры. Опасная сторона этого механизма заключается в его незаметности. Для общества такие процессы могут выглядеть как политический плюрализм, свобода мнений или просто общественная дискуссия. Однако за этими обсуждениями стоит целенаправленная координация и внешнее управление.

Деятельность Рамиза Мехтиева и его "соратников" - Али Керимли, Ганимата Захида, Фуада Гахраманлы и других - следует рассматривать именно в этом контексте. Созданная ими за годы сеть была направлена не только на борьбу с властью, но и на формирование благоприятной среды для функционирования механизмов внешнего влияния внутри страны. Особую роль в этом процессе играл феномен "старой гвардии". Унаследованные от советского времени управленческие рефлексы, историческое недоверие к Западу и идеологическая инерция делали этих людей более открытыми к внешним манипуляциям.

Для них главным было не отстаивание стратегических интересов государства, а сохранение собственных позиций и сфер влияния. Иностранные органы спецслужб, в свою очередь, использовали эти слабости, превращая их в инструмент своих игр. Результат стратегии "elite capture" отличается от классических государственных переворотов. Здесь нет баррикад и военной техники. Их место занимают меморандумы, экспертные доклады, формируемые в СМИ нарративы и технологии "гражданского протеста". Обществу эти процессы преподносятся как демократические преобразования, однако реальная цель заключается в изменении геополитического курса страны и вовлечении ее в орбиту другого центра силы.

Если подобные сети не будут своевременно обнаружены, стратегическая стабильность государства и его способность принимать суверенные решения окажутся под серьезной угрозой. Поэтому вопрос не ограничивается привлечением конкретных лиц к юридической ответственности. Главная задача состоит в том, чтобы общество поняло, как работают эти механизмы, и сформировало институциональный иммунитет, который предотвратит их в будущем. Потому что в современном мире государства должны защищать не только свои границы, но и свои центры принятия решений.

Если эти центры будут захвачены, даже если страна сохранит формальную независимость, она фактически станет политическим инструментом других сил. В этом контексте планам иностранных спецслужб, их продукту Рамизу Мехтиеву и его сети не позволили осуществить свои намерения в Азербайджане. Служба государственной безопасности уничтожила сеть влияния, созданную иностранными спецслужбами внутри страны, и коренным образом нейтрализовала попытку захвата механизма принятия решений государства.