Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе

У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе.