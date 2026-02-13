https://news.day.az/officialchronicle/1816023.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе.
У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан - это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.
"С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос", - отметил глава государства.
