В Азербайджане вносится изменение в закон об инвестиционной деятельности

Будет определено новое основание для изъятия инвестиций государством.

Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об инвестиционной деятельности", обсуждавшемся сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, изъятие или национализация инвестиций на территории Азербайджана без согласия инвестора не допускаются, за исключением предотвращения исключительных ситуаций, наносящих ущерб интересам государства и народа Азербайджана или противоречащих национальным интересам страны. Национализация или изъятие стратегически значимых инвестиций осуществляется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Взамен изъятия или национализации инвесторам будет выплачиваться компенсация.

В настоящее время государство может изымать инвестиции на двух основаниях - для государственных нужд и для реквизиции (в случаях стихийных бедствий, техногенных аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций - по решению соответствующих органов власти). В обоих случаях инвесторам выплачивается компенсация согласно закону "Об инвестиционной деятельности".

Предлагаемые изменения вводят новое основание - изъятие стратегически значимых инвестиций в целях предотвращения исключительных ситуаций, наносящих ущерб интересам государства и народа Азербайджана или противоречащих национальным интересам страны. Таким образом, законопроект формирует правовую основу для изъятия стратегически значимых инвестиций государством с выплатой инвесторам соответствующей компенсации.

Законопроект был принят в первом чтении.