В НАТО намерены закупить недорогие боевые БПЛА

Германия совместно с европейскими партнерами по НАТО планирует закупить большое количество недорогих боевых беспилотников. Соответствующая декларация о намерениях была подписана в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

По данным источников в альянсе, дальность полета беспилотников составит не менее 500 км. В случае атаки они, среди прочего, предназначены для подавления систем противовоздушной обороны противника. Это позволит более эффективно и надежно поражать значимые военные цели с помощью дорогостоящего высокоточного оружия.

Помимо Германии, как отмечает агентство, в совместных закупках намерены участвовать такие страны, как Франция, Великобритания, Польша и Швеция. Реализация планов пройдет в рамках так называемого проекта ELSA (European Long-range Strike Approach).

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в Брюсселе, что цель инициативы заключается в укреплении потенциала обычного сдерживания и обороны европейских стран внутри НАТО, что является критически важным ответом на текущие вызовы безопасности.