Ход Самвелом Карапетяном: кто и для чего им ходит?

Автор: Акпер Гасанов

Кандидатом на пост премьер-министра от партии "Сильная Армения" выдвинут российский олигарх Самвел Карапетян. Об этом было заявлено в ходе презентации. Накануне Самвел Карапетян был единогласно избран лидером партии "Сильная Армения", которую, как мы все видим, активно поддерживают как дашнаки, как и "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Безусловно, Карапетяном движут личные мотивы. Ведь против него выдвинуты обвинения - по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении: "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими". В конце декабря 2025 года его поместили под домашний арест.

Но, безусловно, Карапетян действует далеко не только по своей личной инициативе. Им кукловодят кураторы из России, которые ранее делали ставку на Роберта Кочаряна, явно надеясь, что после поражения в 44-дневной войне, граждане Армении проголосуют на внеочередных парламентских выборах против действующей власти. Планы Кочаряна и его российских покровителей накрылись медным тазом.

С тех пор и начался поиск того, кто возглавит новый поход против Никола Пашиняна и его команды, а главное - против мирных процессов в регионе Южного Кавказа, которые идут вразрез с планами России, понимающей, что увязнув в войне против Украины, она растеряла влияние как в регионе Южного Кавказа, так и в Центральной Азии. И визит в Ереван и в Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса - тому яркое доказательство.

Эти визиты демонстрируют, сколь амбициозные задачи по укреплению собственного влияния в регионе Южного Кавказа, который Россия всегда считала зоной своих эксклюзивных интересов и влияния, ставят перед собой США. По итогам визита Вэнса в Ереван стало известно, что США и Армения договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике на $9 млрд, в рамках которого Ереван получит технологии малых модульных реакторов.

Кроме того, США будут инвестировать в инфраструктуру Армении в рамках проекта "Маршрут Трампа". Также США утвердили ряд лицензий на продажу чипов Nvidia в Армению. В нашей стране планируется создание мощного ИИ-центра. Наконец, США продадут Армении разведывательные дроны на $11 млн. Речь идет о БПЛА типа V-BAT.

Оценивая все это нужно помнить, что на территории Армении функционирует российская военная база. Кроме того, Армения все еще остается членом ОДКБ, пусть и "заморозив" свою работу в этой организации. При этом, Армения все еще членствует в ТС и ЕАЭС. Сильной остается зависимость Армении от России в таких сферах как энергетика, включая атомную энергетику, поставки природного газа. Железные дороги Армении также находятся под российским контролем. И вот, на фоне всего этого, состоялся визит в Ереван вице-президента США Вэнса. По итогам которого в Ереване отвергли попытки России включиться в процесс реализации проекта под названием "Маршрут Трампа".

Далее имел место визит Вэнса в Баку, где состоялось подписание по-настоящему исторического документа - Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США. Хартия фиксирует намерение сторон расширять оборонное и военно-техническое сотрудничество, включая поставки оборонной продукции. Отдельное внимание уделено борьбе с терроризмом, совместному противодействию транснациональным угрозам, развитию кибербезопасности и защите критической инфраструктуры.

Подписанная Хартия также предусматривает сотрудничество в космической отрасли и развитие цифровой инфраструктуры. Речь идет о создании центров обработки данных, развитии технологий искусственного интеллекта при участии частного капитала, формировании современной киберэкосистемы. Таким образом, стратегическое партнерство между Баку и Вашингтоном выходит далеко за рамки традиционной энергетической повестки.

Фактически речь идет о выстраивании архитектуры долгосрочного партнерства в сфере безопасности. Азербайджан, располагаясь на пересечении Востока и Запада, превращается в стратегический мост, соединяющий европейскую, евразийскую и индо-тихоокеанскую экономические системы.

А учитывая подписанные в Ереване документы, речь идет о том, что Россия окончательно теряет остатки своего фактического влияния в регионе Южного Кавказа. Данная тенденция, на мой взгляд, вскоре приведет к тому, что и Грузия вынуждена будет сильно скорректировать свою позицию ввиду очевидного изменения баланса сил в пользу укрепления влияния США и, соответственно, ослабления России.

На фоне всего этого и решено было поддержать проект под названием "Самвел Карапетян". Ставка им и его российскими кураторами сделана на наличие у самого Карапетяна и его политических попутчиков огромных финансовых капиталов, пустив которые в дело и ставится цель свержение действующей армянской власти. Но, по сути, это откровенно анти-армянский проект. Потому, что он нацелен на утрату этой страной остатков суверенитета и независимости, возвращение ее в статус "форпоста России на Кавказе". Остается надеяться, что у армянского народа хватит мудрости, чтобы не совершать прежних исторических ошибок, превративших их в пешек в этой игре.