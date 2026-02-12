Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Сегодня мир вступил в эпоху, когда технологии определяют не только экономический рост, но и политический вес государств. Искусственный интеллект, дата-центры, цифровые платформы сегодня - это инструменты влияния и развития. В Азербайджане цифровая трансформация давно находится в поле личного внимания Президента Ильхама Алиева. Подход главы государства всегда отличался системностью: сначала создается прочная экономическая база, затем - инфраструктура, после чего открывается пространство для нового этапа развития. Так было с нефтегазовыми проектами, так формировались транспортные и энергетические коридоры. Сегодня аналогичная логика применяется к цифровой сфере. Это и есть продолжение выверенной, безошибочной стратегии модернизации страны.

11 февраля под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана". Сам формат встречи - на высшем уровне и с конкретной повесткой - подчеркивает: цифровизация рассматривается как приоритет государственной политики.

Глава государства напомнил, что Азербайджан подходит к новому этапу с серьезным опытом.

"У нас есть большой опыт в нефтегазовой сфере, в области связности - связи с международными компаниями, большой опыт и реализация гигантских проектов со многими странами, потому что это вопросы, требующие как знаний, навыков, технических качеств, так и широких международных связей. Азербайджан в различные периоды реализовал с соседними странами множество важных инфраструктурных проектов в разных направлениях. То есть у нас в этой сфере есть и опыт, и уже созданные платформы. Транспортные, энергетические коридоры в будущем должны стать и оптоволоконными коридорами", - сказал Президент Ильхам Алиев на совещании.

Эта мысль задает тон всей стратегии. Азербайджан уже доказал, что способен реализовывать проекты глобального масштаба. Нефтегазовые контракты, транспортные маршруты, энергетические связи с десятками стран - все это стало возможным благодаря политической воле и последовательности решений. Теперь этот накопленный потенциал переводится в цифровую плоскость. Транспортные и энергетические коридоры, к примеру, дополнятся оптоволоконными линиями, формируя новую карту связности региона.

Инвестиционная привлекательность страны - еще один результат долгосрочной стратегии. За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено более 350 млрд долларов. Иностранные инвестиции защищены как законом, так и практикой. Нефтегазовые проекты, запущенные более 30 лет назад, продолжают действовать на первоначально согласованных условиях. Такая репутация надежного партнера особенно важна в сфере высоких технологий, где крупные компании ищут стабильные условия для размещения дата-центров и исследовательских центров.

Ключевым преимуществом остается энергетика. Развитие ИИ и строительство дата-центров невозможно без устойчивых мощностей. За два десятилетия генерирующие мощности Азербайджана почти удвоились и достигли 10 тысяч мегаватт. При этом около 2 тысяч мегаватт остаются резервом, что создает базу для размещения энергоемкой цифровой инфраструктуры. Как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, экспортируя их на мировые рынки.

"Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны - об этом неоднократно говорилось, - в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов. Поэтому мы должны эффективно использовать это преимущество. Разумеется, необходимо учитывать растущий спрос на электроэнергию внутри страны. В частности, у нас большие планы, связанные с промышленным развитием. И население растет, и промышленное производство увеличивается, особенно в ненефтяном секторе: в январе этого года наша ненефтяная промышленность выросла почти на 8 процентов. Поэтому наши энергетические мощности должны поддерживать развитие страны", - подчеркнул глава государства.

Таким образом, цифровая архитектура строится на прочном энергетическом фундаменте - еще одном результате стратегического курса последних лет.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем докладе на совещании сообщил, что добавленная стоимость в сфере ИКТ демонстрирует устойчивый рост - 8,5%. Подготовлен поэтапный план технологического развития, основанный на четырех направлениях: ускорение цифровизации, внедрение ИИ в государственном и частном секторах, формирование инновационной экосистемы и обеспечение кибербезопасности.

Он рассказал, что платформа mygov уже работает по принципу "жизненных событий", упрощая взаимодействие граждан с государством. Создано государственное облако, внедрена биометрическая подпись SİMA, расширена интернет-инфраструктура. Вместе с тем ставятся задачи устранить разрозненность данных, сократить бумажный документооборот и создать единое хранилище данных. Предполагается закрепление ответственности за цифровизацию на уровне заместителей руководителей госорганов, что говорит о намерении придать процессу управляемость и четкую вертикаль.

Особое внимание уделяется развитию дата-центров. Здесь совпадают сразу несколько факторов: энергетический потенциал, политическая стабильность, международные партнерства и институциональная гибкость.

Показательно, что обсуждение новой цифровой архитектуры прошло сразу после подписания Хартии о стратегическом партнерстве с США. В документе обозначены направления сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, развитие партнерств в области ИИ, поддержка инвестиций в цифровую инфраструктуру, создание механизмов для совместных исследований, разработки и коммерциализации новых технологий. Это придает цифровой стратегии дополнительное международное измерение и усиливает ее институциональную основу.

Внутри страны делается ставка на инновационную экосистему. В технопарках уже 165 резидентов с совокупным доходом около 1 млрд манатов. Экспорт ИКТ-продукции составляет около 100 млн долларов, и стратегическая цель - увеличить его до 1 млрд и выше. Планируется развитие венчурного финансирования, запуск механизмов Sandbox, расширение программ подготовки кадров, внедрение модели "Hire and Train" совместно с международными компаниями.

Отдельным направлением остается кибербезопасность. Реализуется профильная стратегия, планируется создание отраслевых SOC-центров и служб CERT, совершенствуется законодательная база. В условиях глобального роста киберугроз этот вопрос напрямую связан с устойчивостью государства.

Сегодня цифровизация в Азербайджане развивается в рамках четко выстроенной государственной линии. Личное внимание Президента Ильхама Алиева к этому направлению задает темп и масштаб преобразований. Как и в предыдущие годы, ставка делается на долгосрочный результат, институциональную устойчивость и стратегические партнерства.

Опыт последних десятилетий показывает: когда за инициативой стоит политическая воля и продуманная стратегия, проекты в Азербайджане реализуются. "Новая цифровая архитектура Азербайджана" вписывается в эту логику. И так как курс будет продолжен с той же последовательностью, страна закрепит за собой позиции одного из технологических центров региона - так же уверенно, как ранее закрепила статус энергетического и транспортного узла.